Quando é o sorteio da Libertadores hoje? Veja horário e onde assistir

A Conmebol realiza nesta quinta-feira, 19, o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2026.

O evento começa às 20h (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, e define os grupos da principal competição de clubes da América do Sul.

Que horas é o sorteio da Libertadores?

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2026 será realizado nesta quinta-feira, 19, às 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque.

O sorteio define os oito grupos da competição, com quatro clubes em cada chave.

Ao todo, 32 equipes participam da fase de grupos. Cada time fará seis partidas, três como mandante e três como visitante, em busca de uma vaga nas oitavas de final.

Onde assistir ao sorteio da Libertadores ao vivo?

A cerimônia terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+ e também no canal da Libertadores no YouTube.

Potes do sorteio da Libertadores

A divisão dos potes segue o ranking da Conmebol de 2025. O Brasil terá seis clubes na fase de grupos, sendo três entre os cabeças de chave: Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Corinthians e Cruzeiro aparecem no pote 2, enquanto o Mirassol está no pote 4.

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU e Independiente del Valle

Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU e Independiente del Valle Pote 2: Corinthians, Cruzeiro, Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Bolívar e Universitario

Corinthians, Cruzeiro, Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Bolívar e Universitario Pote 3: Junior Barranquilla, Universidad Católica, Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira e Cusco

Junior Barranquilla, Universidad Católica, Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira e Cusco Pote 4: Mirassol, Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Independiente Medellín, Tolima, Sporting Cristal e Barcelona de Guayaquil

Calendário da Libertadores 2026