Quando é o sorteio da Libertadores hoje? Veja horário e onde assistir

Libertadores 2026: Brasil terá seis clubes na fase de grupos do torneio (CONMEBOL/YouTube/@LibertadoresBR/Reprodução)
Repórter
Publicado em 19 de março de 2026 às 08h58.
A Conmebol realiza nesta quinta-feira, 19, o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2026.
O evento começa às 20h (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, e define os grupos da principal competição de clubes da América do Sul.
O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2026 será realizado nesta quinta-feira, 19, às 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque.
O sorteio define os oito grupos da competição, com quatro clubes em cada chave.
Ao todo, 32 equipes participam da fase de grupos. Cada time fará seis partidas, três como mandante e três como visitante, em busca de uma vaga nas oitavas de final.
A cerimônia terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+ e também no canal da Libertadores no YouTube.
A divisão dos potes segue o ranking da Conmebol de 2025. O Brasil terá seis clubes na fase de grupos, sendo três entre os cabeças de chave: Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Corinthians e Cruzeiro aparecem no pote 2, enquanto o Mirassol está no pote 4.