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Quando é o sorteio da Libertadores hoje? Veja horário e onde assistir

O evento acontece às 20h (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, e terá transmissão ao vivo

Libertadores 2026: Brasil terá seis clubes na fase de grupos do torneio (CONMEBOL/YouTube/@LibertadoresBR/Reprodução)

Libertadores 2026: Brasil terá seis clubes na fase de grupos do torneio (CONMEBOL/YouTube/@LibertadoresBR/Reprodução)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 19 de março de 2026 às 08h58.

A Conmebol realiza nesta quinta-feira, 19, o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2026.

O evento começa às 20h (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, e define os grupos da principal competição de clubes da América do Sul.

Que horas é o sorteio da Libertadores?

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2026 será realizado nesta quinta-feira, 19, às 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque.

O sorteio define os oito grupos da competição, com quatro clubes em cada chave.

Ao todo, 32 equipes participam da fase de grupos. Cada time fará seis partidas, três como mandante e três como visitante, em busca de uma vaga nas oitavas de final.

Onde assistir ao sorteio da Libertadores ao vivo?

A cerimônia terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+ e também no canal da Libertadores no YouTube.

Potes do sorteio da Libertadores

A divisão dos potes segue o ranking da Conmebol de 2025. O Brasil terá seis clubes na fase de grupos, sendo três entre os cabeças de chave: Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Corinthians e Cruzeiro aparecem no pote 2, enquanto o Mirassol está no pote 4.

  • Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU e Independiente del Valle
  • Pote 2: Corinthians, Cruzeiro, Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Bolívar e Universitario
  • Pote 3: Junior Barranquilla, Universidad Católica, Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira e Cusco
  • Pote 4: Mirassol, Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Independiente Medellín, Tolima, Sporting Cristal e Barcelona de Guayaquil

Calendário da Libertadores 2026

  • Fase de grupos: 7 de abril a 28 de maio
  • Oitavas de final: 11 a 20 de agosto
  • Quartas de final: 8 a 17 de setembro
  • Semifinais: 13 e 22 de outubro
  • Final: 28 de novembro
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