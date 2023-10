Quando é o próximo jogo do Brasil? Seleção joga nesta terça; veja horário e onde assistir

O Brasil e o Uruguai se enfrentam nesta terça-feira, 17, às 21h, durante a quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida vai ocorrer no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Os jogadores da Seleção entram em campo sob pressão, após um desempenho decepcionante no jogo contra a Venezuela, que terminou com empate de 1 x 1.

Por outro lado, uma vitória pode reerguer o time liderado pelo técnico Fernando Diniz e colocar o Brasil no rumo da liderança. Já a seleção uruguaia está na quarta colocação. Depois do empate com a Colômbia, seus jogadores pretendem entrar em campo com determinação para vencer a partida.

Diante do desafio, Fernando Diniz se viu obrigado a tomar medidas rígidas para garantir a melhor performance do time para terça-feira. Neste domingo, 15, os títulares da seleção Guilherme Arena e Richarlison treinaram no time reserva. Os dois foram substituídos por Gabriel Jesus e Carlos Augusto durante o treino realizado no Penãrol, em Montevidéu.

Richarlison foi durante criticado pelos torcedores pelo baixo desempenho no confronto com os venezuelanos e amarga um momento de jejum de gols. Enquanto Guilherme Arana teve a chance de marcar gol na reta final, mas a oportunidade foi desperdiçada.

De qualquer modo, as alterações dos 11 iniciais feitas pelo treinador já eram esperadas após o resultado na partida contra a Venezuela. O lateral Yan Couto continua escalado para a partida de amanhã, depois de ter sido colocado como substituto de Danilo, que está lesionado, durante o jogo na Arena Pantanal

Provável escalação do Brasil contra o Uruguai

Ederson, Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Jesus. Técnico: Fernando Diniz

Provável escalação do Uruguai contra o Brasil

Rochet; Nández, Araújo, Viña e Piquerez; Ugarte, Valverde e De La Cruz; Pellistri (Canobbio ou Rodríguez), Darwin Núñez e Maxi Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil, nas Eliminatórias da Copa do Mundo?

O jogo desta terça-feira, às 21h, entre Brasil x Uruguai terá transmissão ao vivo na Globo e Sportv.

Como assistir online o jogo do Brasil?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Brasil?