A seleção brasileira perdeu para a França por 2 a 1 a manhã deste sábado, 29, pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina, no estádio Suncorp Stadium, na Austrália. Com o resultado, a seleção estaciona nos três pontos e fica na segunda posição do grupo F.

Após a derrota, a equipe enfrenta a Jamaica na terceira --e última -- rodada da fase de grupos. Somente a vitória interessa para o Brasil para não depender da combinação de resultados.

Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina?

O Brasil entra em campo na próxima quarta-feira, às 7h no estádio Melbourne Rectangular, na Austrália, contra a seleção da Jamaica. A seleção brasileira, com três pontos, precisa vencer para garantir a vaga nas oitavas.