Quando começa Libertadores? Veja datas dos jogos da primeira fase

Nesta segunda-feira, 18, a Conmebol definiu os grupos da Libertadores 2024. Ao todo 32 equipes iniciam a disputa no dia 3 de abril, com definição no dia 29 de maio.

Este ano, sete brasileiros estão na disputa: Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético-MG, São Paulo e Botafogo. O Flu estreia na competição pelo Grupo A, pois ter vencido a competição no ano passado.

Quando começa a Libertadores 2024?

A fase de grupos do campeonato tem início marcado para o dia 3 de abril e deve terminar no dia 29 de maio.

Datas da fase de grupos da Libertores 2024