Quando Carlos Miguel estreia pelo Palmeiras? Ex-Corinthians já pode jogar pelo Brasileirão; entenda

O goleiro ex-Corinthians, Carlos Miguel, de 26 anos, foi oficialmente regularizado para atuar pelo Palmeiras após ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Sua estreia está prevista para segunda-feira, 25, na partida contra o Sport, válida pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

Anunciado como reforço na última terça-feira, 19, Carlos Miguel já treinou com o elenco na Academia de Futebol e está à disposição do técnico Abel Ferreira para o confronto no Brasileirão.

No entanto, ele não poderá atuar na partida desta quinta-feira, 21, contra o Universitário, pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores, pois sua inscrição foi realizada após o prazo de inscrição para essa fase da competição. Caso o Palmeiras avance, ele poderá ser inscrito para as quartas de final, podendo substituir o goleiro Mateus na lista.

Investimento e trajetória do goleiro

Carlos Miguel chegou ao Palmeiras com um investimento de aproximadamente 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões) para adquirir 80% de seus direitos econômicos junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, clube onde teve poucas oportunidades.

Seu contrato com o Palmeiras é válido até julho de 2030, e ele chega para fortalecer a meta alviverde ao lado dos goleiros Weverton, titular absoluto, e Marcelo Lomba, cujo contrato vai até o final desta temporada.

Sua trajetória inclui passagens por clubes como o Boa Esporte, onde iniciou sua carreira profissional, e o Corinthians, onde obteve maior visibilidade, disputando jogos importantes antes de sua transferência para a Europa.