Qual o valor da premiação da Recopa Sul-Americana 2024? veja quanto ganha o campeão

Nesta quinta-feira, 22, Fluminense e LDU entram em campo pela Recopa Sul-Americana, competição que reúne os campões sul-americanos da temporada passada. O Tricolor Carioca, vencedor da Libertadores, enfrenta a LDU, campeã da Copa Sul-Americana. Quem vencer o confronto, além do troféu, também leva um valor milionário.

Para o campeão este ano, o valor da premiação é de US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 8,8 milhões). O vice embolsará US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões).Esses valores são iguais ao de 2023, que teve alta de 2,4% da edição de 2022.

O confronto traz um tom de revanche para o Fluminense. A equipe carioca enfrenta a LDU novamente após 16 anos. Na ocasião, em 2008, o Tricolor perdeu o título da Libertadores nos pênaltis para os equatorianos, em pleno Maracanã.

Premiação da Recopa Sul-Americana 2024

Campeão : US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 8,8 milhões)

: Vice-campeão: US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões)

Onde assistir ao vivo Fluminense e LDU pela Recopa Sul-Americana

LDU e Fluminense se enfrentam às 21h30, com transmissão da ESPN e Star. O jogo de volta é no dia 29 de fevereiro, no Maracanã.