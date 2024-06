Qual o salário de Toni Kroos no Real Madrid? Jogador vai se aposentar após Eurocopa

Toni Kroos, um dos meio-campistas mais talentosos e respeitados do futebol mundial, está prestes a encerrar sua carreira de sucesso. Com uma trajetória marcada por conquistas e atuações memoráveis, Kroos anunciou que se aposentará após a Eurocopa, já tendo se despedido do Real Madrid, clube onde consolidou sua fama e habilidades excepcionais.

Carreira

Nascido em Greifswald, Alemanha, em 4 de janeiro de 1990, Toni Kroos começou sua carreira profissional no Bayern de Munique, onde rapidamente se destacou como um jogador promissor. Sua visão de jogo, precisão nos passes e capacidade de controlar o ritmo da partida chamaram a atenção de clubes e especialistas do mundo todo. Kroos conquistou diversos títulos com o Bayern, incluindo a Bundesliga e a Liga dos Campeões da UEFA.

Em 2014, Kroos transferiu-se para o Real Madrid, onde sua carreira atingiu novos patamares. No clube espanhol, ele se tornou um pilar no meio-campo, ajudando a equipe a conquistar inúmeras glórias. Entre seus feitos mais notáveis estão seis títulos da Liga dos Campeões da UEFA (2013, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024), além de quatro títulos do Campeonato Espanhol (2017, 2020, 2022 e 2024).

Kroos também teve uma carreira internacional brilhante, sendo peça-chave na seleção alemã que venceu a Copa do Mundo de 2014. Sua habilidade em controlar o meio-campo e sua precisão em passes longos e curtos fizeram dele um dos jogadores mais completos de sua geração.

Salário no Real

Durante seu tempo no Real Madrid, Toni Kroos desfrutou de uma remuneração condizente com seu status de estrela mundial. O meio-campista recebeu cerca de 25 milhões de euros na última temporada, o que equivale a aproximadamente R$ 147 milhões anuais. Este valor inclui seu salário base e diversos bônus por desempenho e conquistas, refletindo sua importância para o clube e suas contribuições significativas em campo.

Aposentadoria

Com a aposentadoria marcada para após a Eurocopa, Kroos se prepara para se despedir dos gramados, deixando um legado impressionante. Sua habilidade técnica, inteligência tática e consistência ao longo dos anos o consagraram como um dos melhores meio-campistas de todos os tempos. Os fãs do futebol mundial recordarão suas atuações com admiração e respeito.

Embora se retire das competições, o impacto de Toni Kroos no futebol perdurará por muitos anos. Ele não só ajudou a definir uma era de sucesso para o Real Madrid e a seleção alemã, mas também serviu de inspiração para futuras gerações de jogadores. Seu profissionalismo e dedicação ao esporte estabelecem um padrão de excelência que muitos aspirantes a jogadores tentarão seguir.