Qual o salário de Abel Ferreira? Veja quanto o treinador recebe pelo Palmeiras

Abel Ferreira permanece no Palmeiras até 2025. O anúncio foi realizado nesta terça-feira, 16, durante uma coletiva de imprensa com a presidente do clube, Leila Pereira, na Academia de Futebol.

"Gostaria de comunicar que renovamos o contrato com nosso treinador Abel Ferreira até dezembro de 2025", disse Leila a jornalistas.

As negociações entre Abel e Palmeiras estavam avançadas ao longo dos últimos dias. O treinador já havia renovado seu contrato até o fim de 2024, em meio a especulações sobre uma possível saída.

Durante a coletiva, Leila reforçou a crença no trabalho do treinador e que o desejo de renovação já era antigo. "Como vocês sabem, era um desejo meu manter este treinador tão vencedor, há tanto tempo conosco, e é uma grande notícia para o nosso torcedor, nossa instituição e para o Abel e sua comissão técnica. Tenho certeza que ele está muito feliz, acredita na sequência do projeto e vamos continuar forte, sempre lutando para o maior número de títulos possíveis", destacou.

No final de 2023, as especulações sobre a saída de Abel ganharam força pela procura do Al-Saad, clube do Catar, pelos serviços do treinador. Parte de seu staff hava informado que ele estava insatisfeito com o calendário do futebol brasileiro, o que motivaria o acerto com um time de fora.

Com a renovação, Abel ficará para a disputa do novo Mundial de Clubes da Fifa, que será realizada em 2025. Pelo clube, ele é bi-campeão da Libertadores, bi-campeão do Brasileiro, além de ter uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil.

Qual o salário de Abel Ferreira?

O salário que Abel Ferreira recebe hoje no comando do Palmeiras é de 6,7 milhões de euros (R$ 36,3 milhões) por temporada, ou R$ 3 milhões mensais.