Qual é o tamanho da fortuna de Gustavo Kuerten, o Guga?

Gustavo Kuerten, carinhosamente apelidado de Guga, é um dos maiores nomes do tênis brasileiro. Nascido em Florianópolis em 10 de setembro de 1976, Kuerten teve uma carreira brilhante que o levou a conquistar três títulos do French Open (Roland Garros) e a se tornar o número 1 do mundo.

Sua trajetória no esporte e suas atividades fora das quadras contribuíram para uma fortuna estimada em cerca de R$ 55 milhões em 2024.

Guga começou a jogar tênis aos seis anos e se profissionalizou em 1995. Ele rapidamente subiu ao topo do ranking mundial, ganhando seu primeiro título do Aberto da França em 1997. Suas vitórias subsequentes em 2000 e 2001 solidificaram seu lugar na história do tênis. Ao longo de sua carreira, Kuerten acumulou mais de R$ 75 milhões em prêmios em dinheiro, vencendo um total de 20 títulos.

Patrocínios pós-carreira

Além dos ganhos em torneios, o tenista aumentou sua fortuna através de vários contratos de patrocínio. Durante sua carreira, ele foi patrocinado por marcas como Head (raquetes) e Diadora (roupas). Após sua aposentadoria, Kuerten assinou acordos de endosso com empresas renomadas como Lacoste e Peugeot. Ele lançou sua própria linha de roupas e óculos, chamada Guga Kuerten, expandindo ainda mais suas fontes de renda. A marca reflete seu estilo pessoal e tem atraído fãs e consumidores tanto no Brasil quanto internacionalmente.

Em 2012, Gustavo Kuerten foi introduzido no International Tennis Hall of Fame, um reconhecimento de sua contribuição significativa para o esporte. Além disso, ele continua a ser uma figura influente no Brasil, inspirando jovens atletas e participando ativamente de iniciativas sociais e esportivas.

Guga também é conhecido por seu trabalho filantrópico. Ele fundou o Instituto Guga Kuerten, que se dedica a apoiar crianças e adolescentes com deficiência, promovendo inclusão social por meio do esporte e da educação. Essa dedicação ao serviço comunitário não apenas melhora a vida de muitas pessoas, mas também reforça a imagem positiva e o legado duradouro de Kuerten.