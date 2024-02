Qual é o prêmio do campeão do Super Bowl? Veja valores

O tão famoso Super Bowl, última partida do campeonato de futebol americano, está mais próximo do que nunca: acontece já neste domingo, 11, a partir das 20h30 (horário de Brasília), em Las Vegas, Estados Unidos. A final será disputada entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers.

Em busca do bicampeonato, os Chiefs lideram a corrida para o título, almejando repetir o feito que não ocorre na NFL desde os Patriots em 2004 e 2005. A franquia, que já ostenta os troféus de 1970, 2020 e 2023, busca consolidar seu domínio no cenário do futebol americano.

Do outro lado, o consolidado 49ers já conquistou o Super Bowl cinco vezes (1982, 1985, 1989, 1990 e 1995). Há tempos a equipe não experimenta a sensação de erguer o troféu de campeão, e agora enfrenta o desafio de interromper essa sequência de jejum.

Quanto ganham os jogadores da NFL?

Em 2022, cada um dos atletas do time vencedor, o Los Angeles Rams, ganhou um prêmio de US$ 150 mil (R$ 780,33 mil) pela vitória no campeonato. O valor vem além dos anéis de campeões.

A tendência, no entanto, é que o valor da premiação aumente. A NFL se comprometeu, até 2030, a elevar a premiação até US$ 228 mil (R$ 1,186 milhão) por jogador.

Como assistir ao Super Bowl 58?

O jogo e toda a cerimônia serão transmitidos Rede TV! e pela ESPN. No streaming, a exibição será feita pelo Star+.

Que dia é o Super Bowl 2024?

Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers se enfrentam no próximo domingo, 11, às 20h30.

Super Bowl 58 tem ingresso mais caro da História

O mercado brasileiro se destaca cada vez mais para a liga. A primeira partida em solo nacional, que será realizada na Arena Corinthians, em São Paulo, é uma importante conquista para a indústria esportiva geral do país. Data, ingressos e equipes que participarão do jogo são informações que a liga revelará em breve.

No total, segundo números da própria NFL, o Brasil tem mais de 38 milhões de fãs de futebol americano, sendo mais de 8 milhões considerados ávidos. Quando a Effect Sport passou a responder pela liga, pesquisa do Ibope Repucom apontava para pouco mais de 3 milhões de admiradores do jogo no país.