Qual é a fortuna de Marta? Veja o patrimônio estimado da maior artilheira da seleção brasileira

A maior artilheira da seleção brasileira, Marta, tem em sua trajetória uma série de recordes dentro do futebol: já foi seis vezes considerada a melhor jogadora do mundo, fez a maior quantidade de gols em Copas (17) e marcou 119 gols em 181 jogos. Sem dúvidas, está na marcada história do futebol feminino mundial.

Mas apesar de tamanhas glórias e recordes no esporte, Marta ainda está longe de ter uma remuneração a altura de suas conquistas. Hoje, além de jogar pela seleção brasileira — ela participa em 2023 de sua última Copa do Mundo Feminina —, ela atua pelo Orlando Pride, nos Estados Unidos, e recebe um salário avaliado em US$ 400 mil por ano (R$ 1,9 milhão).

Além do salário, ela tem posse de alguns bens, como uma casa em Orlando (EUA). Sua fortuna total é de cerca de US$ 13 milhões, equivalente a R$ 63 milhões.

Remuneração das atletas femininas

O valor da fortuna de Marta pode parecer alto — e de fato, ela configura na Copa do Mundo Feminina como a jogadora com maior patrimônio, e Alex Morgan (San Diego Wave) com o maior salário (cerca de US$ 450 mil por ano, equivalente R$ 2,1 milhões) —, mas está longe a ser comparado com os valores dos atletas de futebol masculinos.

Informações do jornal "L'Équipe" mostram que Neymar recebe no Paris Saint-German (PSG) cerca de 36 milhões de euros por temporada (equivalente a R$ 190 milhões). E o valor está longe de ser a totalidade de seu patrimônio: o jogador também recebe altíssimas remunerações por contratos comerciais e direitos de imagem. Entre todos os atletas do futebol, o mais bem pago é Cristiano Ronaldo, que se transferiu para o saudita Al-Nassr para ganhar 75 milhões de euros (R$ 396 milhões) por temporada.

É evidente que tanto Neymar quanto Cristiano Ronaldo alcançaram feitos inéditos na história do futebol e são marcados por excelentes temporadas pelos times e seleções que representaram. Mesmo assim, o valor se suas remunerações ainda é muito acima dos recebidos pelas atletas femininas, ainda que os recordes e feitos delas sejam maiores.

Marta já vestiu a camisa da seleção em 174 partidas, fez 115 gols e defenderá as cores do país mais uma vez na Copa do Mundo. É considerada a maior artilheira da seleção brasileira, contando com as equipes feminina e masculina.