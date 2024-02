Qual a premiação do Rio Open 2024? Veja os valores por posição

No último sábado, 17, iniciou o Rio Open 2024, considerado o maior torneio de tênis da América do Sul. A competição, que reúne os melhores tenistas do mundo, irá premiar o valor recorde de US$ 392.775 ( cerca de R$ 1.645.727,25) para o campeão.

O valor aumentou 4,3% em relação à edição anterior da competição. Apenas na primeira rodada da chave principal, o tenista garante uma premiação mínima de US$16,3 mil (cerca de R$ 68 mil).

O Rio Open, um dos 13 campeonatos de nível ATP 500 do calendário internacional em 2024, tem diversas estrelas do tênis mundial. Encabeça a lista o espanhol Carlos Alcaraz, vencedor do US Open em 2022 e em Wimbledon em 2023, além de Stan Wawrinka, um dos maiores vencedores de Grand Slam.

Quanto o campeão do Rio Open ganha de premiação?

Para as duplas, o valor é de US$ 129 mil (cerca de R$ 540 mil)

Premiação do Rio Open 2024

Chave de simples