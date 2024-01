Qual a diferença entre Fifa The Best e Bola de Ouro? Entenda as premiações

Nesta segunda-feira, 15 acontece o Fifa The Best 2023, premiação da Fifa que elege o melhor jogador da última temporada. Assim como a Bola de Ouro, a coroação define o melhor jogador do mundo, porém cada uma tem as suas particularidades.

A Bola de Ouro e o FIFA The Best são dois dos mais prestigiados prêmios individuais concedidos no futebol mundial. A diferença em seus critérios de votação e processo de seleção, faz com que cada um tenha uma abordagem única na escolha dos melhores jogadores.

A Bola de Ouro, concedida pela revista francesa France Football, é um prêmio que existe desde 1956. O critério de avaliação é definido exclusivamente por jornalistas esportivos de várias partes do mundo.

Já o FIFA The Best, iniciado em 1991, possui um processo diferente. A votação inclui treinadores de seleções nacionais, capitães de seleções, jornalistas e torcedores.

Qual a diferença do The Best e Bola de Ouro?

A diferença entre os prêmios é que o Fifa The Best é a premiação oficial da Fifa, entidade máxima de futebol, já a Bola de Ouro, é um prêmio independente feito pela Revista France Football.

Entre 2009 e 1015, a entidade e a revista se uniram para realizar apenas uma premiação. Nesse período, as votações eram de jornalistas, ex-jogadores e até uma parte da torcida, que representava 25% nas votações.

Em 2016, a France Football rompeu sua parceria com a FIFA, e desde então realiza um prêmio individual. Este ano, Lionel Messi foi o vencedor e o argentino ainda é cotado para vencer também o The Best.

Quem é o maior vencedor do Fifa The Best?

O argentino Lionel Messi é o maior vencedor do Fifa The Best, com sete títulos ao todo (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2022). Ele ainda é o atual campeão do prêmio.

Ranking de maiores campeões do Fifa The Best

7 prêmios - Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2022)

- Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2022) 5 prêmios - Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017)

- Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017) 3 prêmios - Zinedine Zidane (1998, 2000 e 2003); Ronaldo Fenômeno (1996, 1997 e 2002)

- Zinedine Zidane (1998, 2000 e 2003); Ronaldo Fenômeno (1996, 1997 e 2002) 2 prêmios - Ronaldinho Gaúcho (2004 e 2005); Lewandowski (2020 e 2021)

- Ronaldinho Gaúcho (2004 e 2005); Lewandowski (2020 e 2021) 1 prêmio - Modric (2018); Kaká (2007); Fabio Cannavaro (2006); Figo (2001); Rivaldo (1999); George Weah (1995), Romário (1994); Roberto Baggio (1993); Marco van Basten (1992); Lothar Matthäus (1991)

Onde assistir ao FIFA The Best 2023

A transmissão da premiação ocorre no dia 15 de janeiro, segunda-feira, no Sportv e Globoplay.[\grifar]