Quais serão os primeiros adversários do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar

A Seleção Brasileira estreará na Copa do Mundo FIFA 2022 do Catar na próxima quinta-feira, 24, contra a Sérvia. Mas o Grupo G ainda tem outros dois adversários: Camarões e Suíça, que serão enfrentados pelos “canarinhos” nos dias 2 de dezembro e 28 de novembro, respectivamente. Durante essa fase, apenas os dois primeiros colocados avançam para as etapas eliminatórias.

Quem são jogadores convocados dos primeiros rivais do Brasil

Camarões

ATACANTES: Nkoudou (Besiktas), Aboubakar (Al-Nassr), Mbeumo (Brentford), Nsame (Young Boys), Toko Ekambi (Lyon), Ngamaleu (Dynamo Moscow), Choupo-Moting (Bayern de Munique), Bassogog (Shanghai Shenua) e Marou (Coton Sport)

GOLEIROS: Onana (Inter de Milão), Epassy (Abha) e Ngapandouetnbu (Olympique de Marselha)

DEFENSORES: Nkoulou (Aris), Ebosse (Udinese), Tolo (Seattle Sounders), Mbaizo (Philadelphia Union), Fai (Al-Tai), Castelletto (Nantes), Wooh (Rennes) e Onguene (Eintracht Frankfurt)

Sérvia

GOLEIROS: Marko Dmitrovic (Sevilla), Predrag Rajkovic (Mallorca) e Vanja Milinkovic-Savic (Torino).

ZAGUEIROS E LATERAIS: Stefan Mitrovic (Getafe), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (RB Salzburg), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Filip Mladenovic (Legia Varsóvia), Strahinja Erakovic (Estrela Vermelha), Srdan Babic (Almería).

MEIO-CAMPISTAS: Nemanja Gudelj (Sevilla), Segej Milinkovic-Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Marko Grujic (Porto), Filip Kostic (Juventus), Uros Racic (Braga), Nemanja Maksimovic (Napoli), Ivan Ilic (Hellas Verona), Andrija Zivkovic (PAOK), Darko Lazovic (Hellas Verona).

Suíça

MEIAS E ATACANTES: Aebischer (Bologna), Embolo (Monaco), Fassnacht (Young Boys), Frei (Basel), Freuler (Nottingham Forest), Jashare (Lucerna), Okafor (RB Salzburg), Riedr (Young Boys), Seferovic (Galatasaray), Shaqiri (Chicago), Sow (Frankfurt), Steffen (Lugano), Vargas (Augsburg), Xhaka (Arsenal) e Zakaria (Chelsea).

Akanji (Manchester City), Comert (Valencia), Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Fernandes (Mainz), Ricardo Rodríguez (Torino), Schär (Newcastle) e Widmer (Mainz); GOLEIROS: Kobel (Borussia Dortmund), Köhn (RB Salzburg), Omlin (Montpellier) e Sommer (Borussia Mönchengladbach).

Confira todos os horários de jogos do Grupo G

1ª rodada

24/11 às 7h - Suíça x Camarões

24/11 às 16h - Brasil x Sérvia

2ª rodada

28/11 às 7h - Camarões x Sérvia

28/11 às 13h - Brasil x Suíça

3ª rodada

02/12 às 16h - Camarões x Brasil

02/12 às 16h - Sérvia x Suíça

Vinícius Paixão Junior, Real Madrid: R$ 672 milhões Rodrygo, Real Madrid: R$ 448 milhões Neymar, Paris Saint-Germain: R$ 420 milhões Antony, Manchester United: R$ 420 milhões Gabriel Jesus, Arsenal: R$ 420 milhões Marquinhos, Paris Saint-Germain: R$ 336 milhões Eder Militão, Real Madrid: R$ 336 milhões Bruno Guimarães, Newcastle United: R$ 336 milhões Gabriel Martinelli, Arsenal: R$ 336 milhões Fabinho, Liverpool: R$ 308 milhões Casemiro, Manchester United: R$ 280 milhões Richarlison, Tottenham: R$ 280 milhões Alisson, Liverpool: R$ 280 milhões Raphinha, Barcelona: R$ 280 milhões Ederson, Manchester City: R$ 252 milhões Lucas Paquetá, West Ham: R$ 252 milhões Bremer, Juventus: R$ 224 milhões Fred, Manchester United: R$ 112 milhões Pedro, Flamengo: R$ 112 milhões Alex Telles, Manchester United: R$ 78 milhões Danilo, Juventus: R$ 67 milhões Éverton Ribeiro, Flamengo: R$ 25 milhões Alex Sandro, Juventus: R$ 25 milhões Weverton, Palmeiras: R$ 19 milhões Thiago Silva, Chelsea: R$ 14 milhões Daniel Alves, Pumas: R$ 5 milhões

Que dia começa a Copa do Mundo 2022?

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

