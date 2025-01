Quais são os patrocinadores master dos principais clubes do futebol brasileiro?

Os famosos patrocinadores master são aqueles que pagam os valores mais altos para estarem estampados na camisa de um time. De norte a sul do país, 75% dos clubes possuem casas de aposta como patrocínio de destaque.

O Palmeiras, que historicamente se manteve fora desse cenário, agora se enquadra a essa tendência. Com a saída da Crefisa, anunciada nesta segunda-feira, 13, o clube paulista se despediu de uma década de parceria e agora se junta a Sporting Bet como seu novo patrocinador master. O acordo garante ao clube um pagamento fixo anual de R$ 100 milhões, além de R$ 70 milhões em bonificações atreladas ao cumprimento de metas. O contrato é válido por três anos, com a possibilidade de ser renovado por mais um ano.

Quem são os principais?

No ranking dos principais patrocinadores do futebol brasileiro, o Flamengo lidera com a PixBet, recebendo R$ 115 milhões por ano. O Corinthians ocupa a segunda posição com a Esportes da Sorte, que paga R$ 103 milhões anuais.

O Palmeiras, após a nova parceria com a Sporting Bet, aparece em terceiro lugar com os R$ 100 milhões garantidos. Aqui está uma visão geral dos maiores patrocinadores master no futebol brasileiro: