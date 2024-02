Quais as regras da NFL? Entenda as particularidades para acompanhar o Super Bowl 2024

O Super Bowl, final da NFL, é um dos eventos esportivos mais populares e midiáticos do mundo, mas para o povo brasileiro, acostumado com outro tipo de futebol, as regras e peculiaridades do esporte não são lá muito conhecidas.

Por se tratar de uma partida que envolve mais do que o contexto esportivo em si, mas também o público interessado nas atrações musicais e toda a pirotecnia durante o intervalo, o Super Bowl acaba recrutando novos adeptos ano a ano.

Quais são as regras da NFL?

Assim como no nosso futebol, são 11 jogadores de cada lado, com os times divididos em ataque, defesa e especialistas. O principal objetivo das equipes (o gol deles) é avançar a bola, que neste caso tem um formato oval, até o fim do campo do adversário. Ao conseguir tal façanha, a equipe somará seis pontos (touchdown). A partida dura 60 minutos, divididos em quatro períodos de 15 minutos, mas quando o jogador sai de campo com a posse de bola, o jogo fica parado até que o árbitro reposicione.

O ataque tem a liberdade de passar para trás ou para o lado quantas vezes quiser em uma jogada, mas o passe para frente pode ser dado uma única vez.

Como alcançar o touchdown?

Para conseguir o touchdown, a equipe que está atacando precisa avançar pelo menos 10 jardas a cada quatro descidas. Ao atingir as 10 jardas, o time conquista a primeira descida (first down) e tem quatro tentativas para ganhar mais 10 jardas. Caso não consiga, a bola é devolvida para o adversário no ponto onde a jogada foi finalizada.

Por esse motivo, muitas vezes os times utilizam a quarta descida para chutar a bola o mais longe possível para o alto e para frente, o que é conhecido como punt.

Outra possibilidade também muito utilizada na quarta descida é o field goal. Neste caso, o time está perto, mas ainda não conseguiu o touchdown, então, ele pode fazer a tentativa de chutar entre as traves, podendo somar três pontos.

Empate

Obviamente, ganha quem somar mais pontos mas, e em caso de empate? Neste caso, os dois times terão a oportunidade de pontuar na prorrogação e quem marcar mais pontos na primeira campanha vence.܂Se terminarem empatadas, a partida segue para uma espécie de morte súbita, vencendo quem marcar primeiro.

Glossário

Algumas palavras são termos exclusivos do esporte, confira as principais delas:

• Touchdown: Como já dissemos, é a grande pontuação do esporte. Um touchdown equivale a seis pontos.

• Endzone: É a área demarcada para a pontuação do jogo.

• Redzone: São as últimas 20 jardas, também conhecida como a zona de perigo para a defesa.

• Kickoff: É a saída de bola, com a equipe chutando para o receptor adversário.

• Tackle: Trata-se do impedimento de que a outra equipe corra para a endzone.

• Snap: É o lance inicial de cada jogada. Na maioria dos lances, a bola é tocada para o quarterback, principal função no esporte.

• Safety: Essa jogada vale dois pontos para a equipe que marcou, podendo ser marcada de várias maneiras, como quando o jogador com a bola é derrubado em sua endzone ou quando uma falta é cometida pela infração em sua própria endzone.

Jogadores para ficar de olho

Travis Kelce, do Kansas City Chiefs

Ele não é apenas o namorado da Taylor, mas também o principal jogador do time. Considerado um dos melhores tight ends (posição) de todos os tempos, Kelce já foi eleito para nove Pro Bowls (Jogo das Estrelas) e selecionado quatro vezes como First-team All-Pro (melhores jogadores da liga).

Além disso, detém o recorde de maior número de temporadas consecutivas (ao todo sete) com pelo menos 1.000 jardas recebidas por um tight end. É dele também o recorde de maior número de jardas recebidas por um tight end em uma única temporada, com 1 416 jardas, no ano 2020, jogando apenas 15 partidas. Kelce venceu o Super Bowl por duas vezes com seu time, marcando um touchdown em cada edição.

Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs: É outro astro do mesmo time e que também vem pontuando muito bem. As conquistas em sua carreira ao longo de suas primeiras seis temporadas na NFL lhe renderam muitos elogios de jornalistas esportivos, sendo considerado por muitos entre os melhores quarterbacks da história da NFL.

Christian McCaffrey, do San Francisco 49ers: O jogador que atua como running back está na liga desde 2017 e é um dos destaques do time de San Francisco que tem como objetivo acabar com a hegemonia de seu rival. É o único não-quarterback a concorrer ao MVP 2023 / 2024 (prêmio de melhor jogador da temporada).

Brock Purdy, do San Francisco 49ers: Outro a concorrer ao prêmio de melhor jogador. Com apenas 24 anos, estabeleceu o recorde de jardas passadas da franquia em uma única temporada e ganhou sua primeira indicação ao Pro Bowl.