Quais as chances do Corinthians ser eliminado do Campeonato Paulista? Entenda

Em qualquer campeonato há times de futebol que se encontram na corda bamba, lutando para se manter no jogo ou evitar uma derrota humilhante. Desta vez, essa condição recai sobre o Corinthians, que precisa torcer por uma série de resultados positivos nas últimas rodadas do Campeonato Paulista se quiser avançar às quartas de final.

Por outro lado, a situação do Timão parece ter chego a um ponto de virada, após a vitória do São Paulo sobre a Inter de Limeira, por 3 a 0 nesta quarta-feira, 28. Para facilitar a presença do Corinthians na disputa pela classificação, a Inter de Limeira não podia vencer o Tricolor.

Levando em conta o cálculo do Paulistão, o Corinthians tem apenas dez pontos em dez jogos e está quatro pontos atrás da Inter de Limeira. Se a equipe do interior vencesse o jogo adiado, alcançaria 17 pontos, o que impossibilitaria os corintianos de alcançá-la nas duas rodadas finais - o Red Bull Bragantino lidera o grupo com 18 pontos.

Como a Inter de Limeira perdeu a partida recente, o Timão agora precisa vencer seus confrontos contra Santo André e Água Santa, além de torcer por resultados negativos dos adversários diretos.

Na última posição do Grupo C, o Corinthians depende dos tropeços de Mirassol e Inter de Limeira nos jogos restantes - essas equipes, empatadas em segundo e terceiro lugares do grupo com 14 pontos, não podem somar três ou mais pontos, já que os corintianos só podem alcançar no máximo 16 pontos na fase de grupos.

Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase eliminatória.

Veja a seguir a tabela do Corinthians no Campeonato Paulista

Jogo adiado da 5ª rodada

28/2: Inter de Limeira x São Paulo

11ª rodada

2/3: Corinthians x Santo André

2/3: Portuguesa x Mirassol

2/3: Inter de Limeira x Ituano

3/3: Bragantino x Santos

12ª rodada