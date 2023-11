PUMA e La Liga renovam parceria da bola oficial do torneio para até 2029

A PUMA, marca de material esportivo, e a La Liga, renovaram a parceria da bola oficial do torneio para até 2029. O acordo, que começou em 2019, permanecerá partir do início da próxima temporada.

Segundo a La Liga, o acordo destaca a visão compartilhada de ambas as empresas em relação a uma visão de estilo de vida. Graças a parceria, ambas as entidades continuam seu foco transformador na indústria esportiva, não apenas na Espanha, mas em nível global, de acordo com a assessoria da competição.

"Na LALIGA, estamos muito satisfeitos com a expansão de nossa parceria com a PUMA, eles são um parceiro estratégico com o qual estamos colaborando não apenas para o crescimento de nossa competição, mas também para o desenvolvimento de nossa marca e nossa evolução. Compartilhamos metas de longo prazo com a PUMA, bem como uma maneira de entender a indústria esportiva que nos permite encontrar sinergias muito benéficas, tanto para nós quanto para todos os fãs da LALIGA", afirmou Óscar Mayo, Diretor Geral Executivo da LALIGA.

Javier Ortega, Diretor Geral da PUMA para a Europa, comentou: "Estamos felizes em continuar nossa parceria com a LALIGA, uma colaboração que nos permite incentivar o espírito esportivo e a paixão pelo futebol em todo o mundo. Com a LALIGA, alcançamos grandes objetivos, e a renovação deste acordo é um testemunho de nosso compromisso de longo prazo com a inovação como contexto de desenvolvimento. Estamos certos de que essa associação nos permitirá continuar inovando em muitas áreas, desde tecnologia esportiva e pesquisa até design de produtos. Esperamos continuar construindo e explorar novas e empolgantes oportunidades no mundo do futebol nacional e internacional juntos."