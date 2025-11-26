PSG x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Repórter
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06h00.
O PSG e o Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira, 26 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 5ª rodada da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo pelo Space e HBO Max.
As equipes buscam se aproximar dos líderes da competição: Bayern de Munique, Arsenal e Inter de Milão. O PSG precisa se recuperar após perder os 100% de aproveitamento com a derrota para o Bayern de Munique. Já o Tottenham chega com confiança após a goleada sobre o Copenhague, embora não tenha vencido nas últimas quatro partidas jogando em casa.
Você pode assistir à partida online pelo HBO Max e pelo Space Go.