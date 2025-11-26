Esporte

PSG x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Partida entre PSG x Tottenham é válida pela Champions League

Mateus Omena
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06h00.

O PSG e o Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira, 26 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 5ª rodada da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo pelo Space e HBO Max.

As equipes buscam se aproximar dos líderes da competição: Bayern de Munique, Arsenal e Inter de Milão. O PSG precisa se recuperar após perder os 100% de aproveitamento com a derrota para o Bayern de Munique. Já o Tottenham chega com confiança após a goleada sobre o Copenhague, embora não tenha vencido nas últimas quatro partidas jogando em casa.

Prováveis escalações

PSG (Técnico: Luis Enrique)

  • Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

  • Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, João Palhinha, Bentancur; Kudus, Richarlison, Xavi Simons.

Onde assistir ao vivo o jogo do PSG x Tottenham pela Champions League?

O jogo desta quarta-feira, 17h, entre PSG e Tottenham terá transmissão ao vivo pelo Space e HBO Max.

Como assistir online o jogo do PSG hoje?

Você pode assistir à partida online pelo HBO Max e pelo Space Go.

