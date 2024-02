PSG x Real Sociedad: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

PSG e Real Sociedad se enfrentam nesta quarta-feira, 14, às 17h, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. A partida é pelas oitavas de final da Champions League e terá transmissão da TNT e HBO Max.

Após duas temporadas parando nas oitavas de final, o PSG entra em campo buscando mudar o cenário. A equipe, liderada pelos franceses Mbappé e Dembelé, espera com apoio do seu torcedor sair na frente do confronto.

Do outro lado, o Real Sociedad, espera manter a boa fase na competição. A equipe se classificou em primeiro, com a mesma pontuação que a Inter de Milão.

Onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje pela Liga dos Campeões?

17h , entre PSG e Real Sociedad terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max. O jogo desta quarta-feira , àsentreterá transmissão ao vivo na

Como assistir online o jogo do PSG hoje?

Você pode assistir a partida online através do HBO Max.

Provável escalação do PSG

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo e Hernandez; Zaire-Emery, Ruiz e Vitinha; Dembélé, Mbappé e Barcola

Provável escalação do Real Sociedad

Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand e Galan; Mendez, Zubimendi e Merino; Kubo, A. Silva e Barrenetxea

Qual o próximo jogo do PSG?