PSG x Newcastle: onde assistir, horários e escalações pela Champions League

O Paris Saint-Germain (PSG) e Newcastle se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 17h, no Parc de Princes, na França. A partida é válida pela 5º rodada da Champions League.

Ambos os times fazem parte do Grupo F, que também inclui Borussia Dortmund e Milan. O PSG se encontra na segunda posição do grupo, acumulando seis pontos. Já o Newcastle está na última posição, somando quatro pontos até o momento.

Na rodada anterior, o PSG sofreu uma derrota para o Milan por 2 a 1, no San Siro, resultando na perda da liderança do Grupo F para a equipe de Kylian Mbappé. Por outro lado, o Newcastle enfrentou o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park e foi derrotado por 2 a 0.

Provável escalação do PSG

Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Lucas Hernandez, Mukiele; Fabián Ruiz, Ugarte, Vitinha; Dembele, Gonçalo Ramos, Mbappé

Técnico: Luis Henrique.

Provável escalação do Newcastle

​Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Hall; Longstaff, Bruno Guimarães, Joelinton; Almirón, Isak, Anthony Gordon.

Técnico: Eddie Howe

Onde assistir ao vivo o jogo do PSG pela Champions League?

O jogo desta terça-feira, às 17h, entre PSG x Newcastle terá transmissão ao vivo na HBO Max.

Como assistir online o jogo do PSG?

Você pode assistir a partida online pela HBO Max.

Qual é o próximo jogo do PSG?

03/12 - PSG x Le Havre AC - Campeonato Francês

Qual é o próximo jogo do Newcastle?