PSG x Chelsea no cinema? Cinépolis transmite o jogo da final ao vivo neste domingo

Quer assistir à final do Mundial de Clubes no cinema? A Cinépolis, operadora de cinemas da América Latina, exibirá no domingo, 13 de julho, às 16h, o jogo decisivo do Mundial de Clubes de 2025. A transmissão ao vivo do jogo do PSG x Chelsea, será em 12 unidades da rede, em várias cidades do Brasil.

A final será transmitida com exclusividade nas seguintes unidades da rede:

Cinépolis Continente Park (São José/SC)

Cinépolis RioMar Fortaleza (Fortaleza/CE)

Cinépolis Iguatemi Alphaville (Barueri/SP)

Cinépolis Rio Poty (Teresina/PI)

Cinépolis São Luís Shopping (São Luís/MA)

Cinépolis Iguatemi Esplanada (Votorantim/SP)

Cinépolis Manaíra Shopping (João Pessoa/PB)

Cinépolis Pátio Batel (Curitiba/PR)

Cinépolis JK Iguatemi (São Paulo/SP)

Cinépolis Campinas Shopping (Campinas/SP)

Cinépolis Uberlândia (Uberlândia/MG)

Cinépolis Parque Shopping Maia (Guarulhos/SP)

Veja a tabela antes da final do Mundial de Clubes de 2025



Prováveis escalações

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Doué e Dembélé (Barcola)

Desfalques: Pacho e Lucas Hernández (suspensos)

Chelsea (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois, Asencio, Tchouameni e Rüdiger; Alexander-Arnold, Valverde, Arda Güler, Bellingham e Fran García; Vini Jr. e Gonzalo García (Mbappé)

Desfalques: Dean Huijsen (suspenso)