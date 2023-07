PSG x Cerezo Osaka hoje: onde assistir ao vivo o jogo do amistoso

PSG e Cerezo Osaka se enfrentam nesta sexta-feira, 28, às 07h20, no Yanmar Field Nagai, no Japão.

No terceiro jogo dos amistosos do Soccer Champions Tour, o PSG de Neymar enfrenta o quinto colocado do Campeonato Japonês. No primeiro, venceu o Le Havre por 2 a 0 e no segundo jogo, o time francês empatou por 0 a 0 contra o Al-Nassr. O clube ainda segue sem Mbappé, pelas questões envolvendo a renovação de contrato do jogador.

Já o time japonês, também conhecido por Flaming Pinks (ou Rosa Flamejante em tradução livre) deve tentar fazer uma partida surpreendente. O treinador Akio Kogiku teve 10 dias de treino após a última partida, uma vitória de 2 a 0 sobre o Urawa Reds.

Neymar joga hoje?

A expectativa dos torcedores brasileiros e também do PSG é que Neymar entre em campo na partida de hoje. A provável escalação do time é Donnarumma (ou Navas); Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernández; Verratti, Vitinha, Ugarte, Kang-in Lee, Asensio e Neymar (ou Ekitike).

A provável escalação do Cerezo Osaka é composta por Han-Been, Maikuma, Shindo, Toriumi, Funaki, Croux, Kagawa, Kida, Capixaba, Kato e Léo Ceará

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo PSG x Cerezo Osaka hoje?

O jogo desta quinta-feira às 07h20 entre PSG e Cerezo Osaka terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (Youtube)

Como assistir o jogo do Inter de PSG x Cerezo Osaka online?

A partida será transmitida pelo Canal GOAT no Youtube

Quais são os próximos jogos do PSG ?

01/08 - PSG x Inter de Milão -Soccer Champions Tour

03/08- Jeonbuk Hyundai x PSG -Soccer Champions Tour

Quais são os próximos jogos do Cerezo Osaka?