Onde assistir PSG x Borussia Dortmund: horário e escalações

O PSG e o Borussia Dortmund se enfrentam nesta quarta-feira, 13, às 17h, no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha. A partida é válida pela última rodada da fase de grupos da Champions League.

O cenário para o Grupo F da competição está bastante disputado, com o Borussia Dortmund já garantido nas oitavas de final e o Paris Saint-Germain (PSG) lutando por uma vaga.

Onde assistir ao vivo o jogo do PSG pela Champions League?

O jogo desta quarta-feira, às 17h, entre PSG x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo na Space e HBO Max.

Como assistir online o jogo do PSG?

Você pode assistir a partida online pela HBO Max.

Detalhes do confronto PSG x Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund tem a liderança do Grupo F e precisa apenas de um empate ou vitória contra o PSG em casa para manter essa posição. Enquanto isso, o Paris Saint-Germain (PSG) está buscando se classificar para a próxima fase e necessita de uma vitória sobre o Borussia ou torcer por um empate no outro confronto do grupo.

Os históricos confrontos entre essas equipes indicam um equilíbrio, com uma vitória para o PSG, duas para o Borussia e dois empates. No último encontro entre eles nesta temporada da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain venceu por 2 a 0, em casa, na primeira rodada da competição.

O Borussia Dortmund lidera o Grupo F com dez pontos, resultantes de três vitórias, um empate e uma derrota. Na última partida, venceram o Milan por 3 a 1, fora de casa.

Enquanto isso, o PSG está na segunda posição do grupo, com sete pontos, somando duas vitórias, dois empates e uma derrota. O time parisiense empatou com o Newcastle na última rodada, em casa, com o placar de 1 a 1.

Provável escalação do PSG

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Lee, Ugarte, Vitinha; Barcola, Kolo Muani, Mbappé.

Técnico: Luis Enrique.

Provável escalação do Borussia Dortmund

Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Ozcan; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug.