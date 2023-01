PSG x Al Nassr e Al Hilal: veja onde assistir ao vivo o confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo

O PSG do trio Messi, Neymar e Mbappé, enfrenta um combinado dos times de Al-Nassr, atual de Cristiano Ronaldo, e Al-Hilal, clube rival, nesta quinta-feira, 19, às 14h, no Estádio Internacional Rei Fahd, na Arábia Saudita. A partida é um amistoso que marca a primeira partida do craque português pelo clube.

Dois anos após o último embate, Messi e CR7 se encontram novamente. Os craques, que são considerados os maiores nomes de futebol do século XXI, colecionam 11 prêmios de melhor jogador do planeta pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) e nove títulos de Liga dos Campeões da Europa. A partida de hoje marca o 37º encontro entre eles. Desses duelos, o argentino venceu 16, enquanto o português 11, além de nove empates. Chamada oficialmente de Riyahdh Season Cup, o jogo iria ser disputado em 2020, porem foi adiada devido a pandemia pela covid-19.

Prováveis escalações:

PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos e Bernat; Soler, Renato Sanches e Ruiz; Neymar, Messi e Mbappé. Al Nassr e Al Hilal: Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Jang e Al-Boleahi; Kanno, Luiz Gustavo, Matheus Pereira e Talisca; Al-Dawsari e Cristiano Ronaldo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do PSG e Al-Nassr hoje



O jogo amistoso desta quinta-feira às 14h entre PSG x Al Nassr e Al Hilal terá transmissão ao vivo no ESPN e PSG TV, por €1,99

Onde assistir o jogo PSG e Al-Nassr online?

O jogo amistoso desta quinta-feira às 14h entre PSG x Al Nassr e Al Hilal terá transmissão ao vivo no PSG TV. Você também pode acompanhar pelo Youtube do PSG.

