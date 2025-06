PSG goleia Atlético de Madrid por 4x0 em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes

Estreando seu novo status de rei da Europa, o Paris Saint-Germain venceu o Atlético de Madrid por 4 a 0 sobre neste domingo (15), em Pasadena (leste de Los Angeles), na rodada de abertura do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes.

O espanhol Fabián Ruiz (aos 19 minutos), o português Vitinha (45'+1), o francês Senny Mayulu (87') e o sul-coreano Lee Kang-in (90'+7, de pênalti) marcaram os gols parisienses diante de 80.619 torcedores que suportaram o calor intenso nas arquibancadas do icônico estádio Rose Bowl.

Recém-campeão da UEFA Champions League, o PSG vive a melhor fase de sua história. Sob comando de Luis Enrique, o clube francês conquistou a tríplice coroa na temporada, levantando também os títulos da Ligue 1 e da Copa da França. Para a estreia no torneio mundial, no entanto, o treinador não deve contar com Dembelé, lesionado.

O Atlético de Madrid chega sem títulos na temporada, mas com elenco completo. Após um ano de altos e baixos, a equipe comandada por Diego Simeone terminou a La Liga na terceira colocação e quer mostrar força diante do campeão europeu.