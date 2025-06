PSG avança às quartas da Copa de Clubes e tira Messi do Mundial de Clubes

O Paris Saint-Germain venceu por 4 a 0 num jogo contra o Inter Miami neste domingo, 29, em Atlanta, garantindo vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. O confronto eliminou Lionel Messi da competição, diante de uma atuação eficiente e agressiva do time francês.

Todos os gols foram marcados antes do intervalo: dois do meio-campista português João Neves, um do marroquino Achraf Hakimi e um contra do zagueiro Tomás Avilés, que tentou cortar cruzamento na pequena área. A equipe comandada por Luis Enrique impôs ritmo acelerado desde o início e expôs a fragilidade do sistema defensivo do clube americano.

[grifar]Com maior controle da posse e domínio do campo ofensivo, o PSG praticamente selou a classificação ainda na primeira metade da partida, transformando o segundo tempo em mero protocolo. Messi, por sua vez, teve atuação discreta e pouco influenciou o jogo, assim como seu companheiro Luis Suárez.

Quando é o próximo jogo do PSG?

O próximo jogo do PSG será no sábado, 5, às 13h, em Atlanta. Até o momento de publicação desta matéria, não se sabe com qual time a equipe francesa jogará contra: Flamengo ou Bayern de Munique.

Quem vai jogar nas quartas de final contra o PSG?

O Flamengo ou o Bayern de Munique vai jogar contra o PSG no próximo sábado, 5. A partida decisória será neste domingo, 29, às 17h.