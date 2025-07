PSG atropela Real Madrid (4-0) e vai enfrentar Chelsea na final da Copa de Clubes

Com mais uma exibição espetacular que, desta vez vitimou seu ex-astro Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain goleou o Real Madrid por 4 a 0 nesta quarta-feira (9), nos arredores de Nova York, e avançou para a grande final da Copa do Mundo de Clubes.

Sob um sol escaldante no MetLife Stadium, em East Rutherford, a equipe do técnico Luis Enrique destruiu o sonho americano do time de Xabi Alonso com uma atuação de gala no primeiro tempo que conquistar a vaga para enfrentar o Chelsea no domingo, na decisão do renovado torneio da Fifa.

Os parisienses tiveram domínio absoluto no aguardado duelo entre os dois últimos campeões da Champions League com uma dobradinha do meio-campista espanhol Fabián Ruiz (6' e 24') e gols de Ousmane Dembélé (9') e do português Gonçalo Ramos (87').