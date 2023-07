PSG aceita oferta de R$ 1,57 bilhão do Al-Hilal por Mbappé, diz TV

A novela envolvendo o futuro de Kylian Mbappé teria ganhado um novo capítulo nesta segunda-feira, 24. Segundo a emissora inglesa Sky Sports, o clube francês aceitou a oferta de cerca de 300 milhões de euros (R$ 1,57 bilhão) do Al-Hilal, da Arábia Saudita, pelo jogador.

A informação foi dada por Kaveh Solhekol, jornalista e apresentador da emissora. Agora, o Al-Hilal deve apresentar uma proposta contratual para o atacante de 24 anos.

"O PSG deu permissão ao Al-Hilal para conversar com jogador, o que significa que aceitaram a oferta. Agora, é sobre o que Mbappé quer para sua carreira. Há a permissão oficial para conversa com o jogador e seu estafe sobre o que estão oferecendo. Está com Kylian, sua família e representantes se eles retornarão as ligações, os e-mails", explicou Solhekol.

PSG e Mbappé vivem momento de conflito após o atacante avisar que não renovaria com o clube, em junho. Ele chegou a ser cortado da lista de relacionados para os amistosos de pré-temporada do clube no Japão.

O clube quer que o atleta aceite uma transferência nesta janela ou renove seu contrato, e teria enviado uma carta com as duas opções, uma espécie de ultimato. O jogador, por sua vez, quer cumprir o último ano de contrato que lhe resta com a camisa da equipe francesa.