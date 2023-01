Presidente do Palmeiras, Leila Pereira compra de avião de R$ 300 milhões para o clube

A presidente do Palmeiras anunciou nesta segunda-feira, 31, em reunião de chapas do Conselho Deliberativo que comprou um avião para o time principal. Segundo informações do portal ge, a aquisição foi registrada como propriedade de uma das empresas de Leila, sócia da Crefisa e da Placar Linhas Aéreas.

A aeronave é uma Embraer modelo E-190, com capacidade de 96 a 114 pessoas. O time principal poderá utilizar o avião para viagens nacionais e internacionais, o que facilitará a flexibilização de horário e dia das viagens. Segundo a presidente do Palmeiras, a aeronave estará pronto para uso dentro de três meses.

Em 2023, o clube paulista irá disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Com o avião exclusivo, os jogadores evitarão o desgaste de viagens internacionais e para os extremos do Brasil.

Segundo o site da Embraer, o avião tem um interior espaçoso e oferece economia impressionante. A velocidade máxima do modelo é de 871 km/h e foi produzido pela primeira vez em 2004.

Qual o valor do avião que a Leila comprou para o Palmeiras?

De acordo com informações do site da Embraer, valor do modelo E-190 pode variar entre US$ 45 milhões a US$ 60 milhões. Na cotação atual, seria algo superior de R$ 300 milhões.