Presidente do Flamengo projeta data de inauguração do novo estádio; saiba quando será

O Flamengo definiu o cronograma para a construção de seu tão aguardado estádio próprio, após arrematar o terreno do Gasômetro em leilão no último dia 31 de julho. O presidente do clube, Rodolfo Landim, anunciou que a nova arena será inaugurada no dia 15 de novembro de 2029, data que coincide com o aniversário de 134 anos do Flamengo. O anúncio foi feito em um vídeo divulgado no canal "Mundo GV Superbet", onde Landim também compartilhou detalhes sobre o projeto. As informações são do Jornal O Globo.

O terreno adquirido pelo Flamengo está localizado na Avenida São Cristóvão, na região central do Rio de Janeiro, e foi comprado por R$ 138 milhões, valor já quitado pelo clube. Com essa aquisição, o Flamengo avança no planejamento para a construção do estádio, que será um marco na história do clube.

O projeto do estádio vai além da construção de uma nova casa para o Flamengo. A iniciativa inclui uma ampla revitalização urbana da área de São Cristóvão, com melhorias em infraestrutura que visam atrair visitantes e moradores para a região. As obras contemplam a reforma de calçadas, ciclovias, iluminação pública e aumento da arborização, além de intervenções para melhorar a circulação de pessoas e veículos.

Desenvolvimento da região

Entre as melhorias previstas estão novas conexões de transporte, como a construção de uma passarela ligando a estação de metrô São Cristóvão ao estádio, e um túnel sob a linha férrea na Avenida Francisco Bicalho, facilitando o acesso ao local. O projeto visa integrar o estádio a um novo distrito de entretenimento que será criado na área, conectando-o a pontos importantes como a Quinta da Boa Vista e o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas.

O entorno do estádio também receberá novas construções, incluindo shoppings, estacionamentos, praças, hotéis e empreendimentos residenciais, transformando a região em um polo de desenvolvimento urbano e econômico.

Segundo o cronograma estabelecido pelo clube, a expectativa é de que as obras do estádio sejam concluídas em até seis anos, após a realização de estudos de viabilidade que devem durar cerca de um ano e meio. Com isso, o Flamengo espera entregar a nova arena para a sua torcida em novembro de 2029, marcando um novo capítulo na história do clube.