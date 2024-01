Presidente do Corinthians anuncia patrocínio de R$ 240 milhões para a Neo Química Arena

O Corinthians anunciou mais um patrocínio para 2024. O clube fechou um acordo com empresa de placas de publicidade, BRAX, para Neo Química Arena. O anúncio foi feito pelo presidente Augusto de Melo, nesta quinta-feira, 18, em entrevista para o programa Jogo Aberto da TV Bandeirantes.

De acordo com o presidente, o contrato é de R$ 240 milhões em cinco anos, ou seja, R$ 48 milhões por temporada.

"São parcerias de placas, contrato de cinco anos. Assinamos com a Brax ontem, aumentando de R$ 200 para 240 milhões. Eles acreditaram e chegaram no preço que gostaríamos, declarou o Augusto de Melo durante a entrevista.

Esse é o segundo patrocínio milionário do Timão em 2024. No início de janeiro, a instituição havia anunciado o acordo com a casa de apostas Vai de Bet como patrocício master, que renderá ao clube R$ 120 milhões por temporada. Esse é o maior contrato do futebol brasileiro.