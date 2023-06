Premier League veta patrocínio da Paramount+ na camisa do Chelsea

Com uma proposta financeiramente vantajosa, a plataforma de streaming Paramount+ demonstrou interesse em ser patrocinadora máster do Chelsea, que procura um parceiro desde a saída da companhia telefônica Three. No entanto, a Premier League vetou qualquer tipo de negociação, justamente para evitar atritos com os outros parceiros de mídia que fazem as transmissões das partidas da competição.

No Brasil, alguns casos envolvendo grandes conglomerados levaram a esse tipo de desconforto.

"Essa questão é antiga. No Brasil, tivemos o clássico exemplo do Vasco colocando a logo do SBT na final do Campeonato Brasileiro em 2000, que criou uma cisão de anos com a emissora. Mais recentemente, tivemos uma negociação da Amazon com o Flamengo, que estressou ainda mais a relação do clube com a Globo e acabou levando ao rompimento que disparou a Lei do Mandante", relembra Bruno Maia, especialista em inovação e novas tecnologias do esporte e entretenimento e sócio da Feel The Match, desenvolvedora de propriedades intelectuais para Web3 e Streaming.

Modelo inglês x Modelo brasileiro

De acordo com executivo, essa situação é delicada e possui diferenciações entre os modelos brasileiro e inglês.

"Foi incluído na regra dos patrocínios de placas esportivas que não poderia se comercializar publicidade pra concorrentes de quem detinha os direitos. É uma questão antiga e delicada. No ambiente de uma liga, como a Premier League, esse tipo de interferência é mais dura, já que as negociações são em conjunto e a ação de um clube pode prejudicar os demais", exemplifica.

Recentemente e de forma inédita, a Paramount+ acertou um patrocínio pontual na camisa da Internazionale de Milão para a final da Champions League, diante do Manchester City.

“A coexistência dos diversos interesses comerciais de patrocinadores e parceiros de transmissão de um produto como a Premier League é uma equação complexa, que nem sempre deixa todas as partes satisfeitas. A decisão de vetar a plataforma de streaming respeita as regras previamente estabelecidas e vai de encontro ao interesse de parceiros de transmissão da liga no mundo todo, concorrente da plataforma em questão”, aponta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

A plataforma de aposta Stake é outra interessada no patrocínio máster dos Blues, mas o valor seria metade do oferecido pela Paramount+, que de acordo com o tablóide The Telegraph, é de 40 milhões de libras por ano.