Premiados no Fifa The Best, saiba o que Vini Jr e Kevin de Bruyne têm em comum fora de campo

A FIFA anunciou nesta semana a seleção do ano de 2023. Entre os nomes escolhidos pela entidade máxima do futebol, estão Vini Jr, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, e o meia Kevin De Bruyne, do Manchester City. Os dois astros, além de desempenharem no mais alto nível dentro de campo, também têm um outro aspecto curioso em comum: são agenciados pelo rapper Jay-Z.

Em julho de 2023, a Agência TFM, responsável pelo agenciamento da carreira de Vini Jr, anunciou o grupo Roc Nation LLC como seu acionista majoritário e controlador, ação que deu origem à Roc Nation Sports Brazil. Desde então, a agência de futebol assumiu a operação no Brasil de uma das mais influentes e representativas marcas norte-americanas, personificadas no seu fundador, Jay-Z, reconhecido como um dos mais relevantes artistas da história.

“A maneira que operamos no agenciamento preza por um zelo na carreira dos atletas no extracampo também. Hoje, mais do que nunca, com as redes sociais, os jogadores são marcas importantes, e possuem grande alcance e influência na vida de diversos fãs ou amantes do esporte. Portanto, é preciso um trabalho cuidadoso na construção dessa imagem”, afirma Frederico Pena, fundador da TFM, e agora Presidente da Roc Nation Sports Brazil.

Poucos dias antes de receber a premiação no The Best, Vini Jr marcou três gols na final da Supercopa da Espanha, diante do Barcelona. O atacante teve uma atuação decisiva na vitória por 4 a 1 da equipe merengue no El Clásico. Enquanto Kevin De Bruyne, no jogo contra o Newcastle, válido pela Premier League, entrou no segundo tempo e decidiu a partida com um gol e uma assistência que garantiu o triunfo aos cityzens.

"Vini e De Bruyne foram protagonistas nos dois últimos títulos da principal competição do mundo. O prêmio é uma confirmação, mais uma chancela de que eles estão no topo da pirâmide. Nós, nos orgulhamos de contribuir para o sucesso deles, também na esfera individual, e celebramos sempre todo e qualquer reconhecimento do seu esforço, que não é pequeno", conclui Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil.

Com sede em São Paulo, a Roc Nation Sports Brazil tem um portfólio que supera 100 clientes, dos quais mais de 50 já serviram à Seleção Brasileira em ao menos uma de suas categorias. Além disso, conta com histórico de transferências internacionais intermediadas entre clubes de, aproximadamente, 50 países diferentes. A agência promove uma integração inédita entre estrelas brasileiras e estrangeiras, como Kevin de Bruyne, Vinicius Junior, Gabriel Martinelli e Endrick.