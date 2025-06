Premiação milionária: Palmeiras x Botafogo no Mundial de Clubes vale R$ 72 milhões para o vencedor

O duelo entre Palmeiras e Botafogo neste sábado, 28, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, vai muito além da vaga nas quartas. Em jogo, está uma premiação adicional de US$ 13,1 milhões — o equivalente a R$ 72 milhões na cotação atual.

Até aqui, tanto o time paulista quanto o carioca já garantiram cifras expressivas com a campanha. Cada um embolsou US$ 15,2 milhões (aproximadamente R$ 83,6 milhões) apenas pela participação no torneio. A classificação para as oitavas adicionou mais US$ 7,5 milhões (R$ 41,4 milhões) às contas de ambos.

As vitórias também renderam premiações extras. Cada triunfo vale US$ 2 milhões (R$ 11 milhões), enquanto o empate dá direito a US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões). Com duas vitórias e uma derrota, o Botafogo arrecadou US$ 4 milhões (R$ 22 milhões), mesmo montante recebido pelo Palmeiras, que somou uma vitória e dois empates.

Assim, dois dos clubes mais bem estruturados no futebol brasileiro, alviverde e alvinegro, já faturaram, cada uma, R$ 146,8 milhões. Com a premiação das oitavas, o clube que avançar neste sábado chegará a um total acumulado de R$ 218,8 milhões em receitas apenas com o Mundial de Clubes.