Pouso Alegre x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Mineiro

O Pouso Alegre e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 26, às 16h, no Estádio Manduzão, em Pouso Alegre, Minas Gerais. A partida é válida pela fase de grupos do Campeonato Mineiro e terá transmissão exclusiva no Premiere.

O Pouso Alegre busca surpreender em casa diante do atual campeão mineiro, enquanto o Atlético-MG, com um elenco estrelado, espera manter o bom momento no início da temporada, buscando mais uma vitória para consolidar sua posição no topo da tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo Pouso Alegre x Atlético-MG hoje pelo Campeonato Mineiro?

Como assistir online o jogo Pouso Alegre x Atlético-MG hoje?

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG hoje pelo Campeonato Mineiro?

Como assistir online o jogo do Atlético-MG hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.