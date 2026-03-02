Portuguesa x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo, horário e retrospecto

O duelo desta segunda-feira, 2, entre Portuguesa-RJ e Sampaio Corrêa-RJ marca a quinta rodada do quadrangular de rebaixamento do campeonato carioca. O confronto está marcado para 20h (horário de Brasília) no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema (RJ). A transmissão ao vivo e gratuita será no YouTube, pelo canal Cariocão TV.

Como chega a Portuguesa-RJ para o confronto?

A Portuguesa-RJ aparece com 5 pontos em quatro partidas. A equipe vem de um empate contra o Nova Iguaçu e precisa dos três pontos para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.

Como chega o Sampaio Corrêa-RJ para o confronto?

O Sampaio Corrêa lidera o quadrangular de rebaixamento com 10 pontos em quatro jogos, somando três vitórias e um empate. A equipe vem de uma vitória contra o Maricá por 2 x 1 e ocupa a ponta da tabela. Contra a Portuguesa-RJ, o Galinho da Serra busca reforçar ainda mais a sua presença na elite do futebol carioca.

Onde assistir ao vivo o jogo da Portuguesa-RJ x Sampaio Corrêa-RJ

A transmissão será no canal do Cariocão TV, pelo YouTube.

Estatísticas de confronto

O retrospecto em confrontos direto é equilibrado, com duas vitórias de cada lado e um empate nas últimas cinco partidas válidas em competições oficiais.