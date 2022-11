Portugal x Uruguai ao vivo na Copa do Mundo: onde assistir e horário

Portugal e Uruguai se enfrentam neste segunda-feira, 29, às 16h, no estádio Lusail, no Catar. A partida é válida pela segunda rodada do grupo H da Copa do Mundo Fifa 2022.

Após vitória na estreia, Portugal quer os três pontos para encaminhar a classificação para as oitavas. Para isso, Cristiano Ronaldo e companhia terá que encarar o Uruguai. A seleção sul-americana iniciou o caminho na Copa com um empate com a Coreia do Sul.

Se a atuação no primeiro jogo for um indicativo de quem tem mais chance de levar os três pontos, a seleção europeia sai na frente. Na partida contra Gana, Portugal convenceu com a atuação, apesar de levar dois gols. Já o Uruguai, não agradou a torcida no empate e parece um time diferente do que empolgava em Mundiais anteriores.

As seleções se enfrentaram três vezes na história, inclusive em partida decisiva de Copa. Foram três jogos, uma vitória para cada lado e um empate. Na Copa do Mundo da Rússia, Portugal e Uruguai se encontraram nas oitavas. A partida terminou 2 a 1 para os uruguaios.

Onde assistir ao vivo Portugal x Uruguai

A partida entre Portugal e Uruguai, às 16h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

