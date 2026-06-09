Esporte

Portugal x Nigéria: que horas e onde assistir ao amistoso antes da Copa do Mundo 2026

Seleção portuguesa disputa seu último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 9 de junho de 2026 às 13h46.

Portugal enfrenta a Nigéria nesta quarta-feira, 10, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, em seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026.

A seleção portuguesa utiliza o confronto como preparação final para o Mundial, que começa nesta semana. A equipe comandada por Roberto Martínez está no Grupo C e terá pela frente Japão, Alemanha e Turquia na primeira fase da competição.

Onde assistir ao jogo?

No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, além da ESPN e do Disney+.

Que horas é o jogo de Portugal x Nigéria?

O amistoso entre Portugal e Nigéria acontece às 16h45 (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 10 de junho.

Como chegam as seleções?

Portugal faz seu último teste antes da Copa do Mundo e busca ajustes finais para a estreia no torneio. A seleção portuguesa chega como uma das candidatas a avançar às fases eliminatórias após boa campanha nas eliminatórias europeias.

A Nigéria, por outro lado, não disputará o Mundial de 2026. A equipe africana foi eliminada por Gana nas qualificatórias e aproveita a Data Fifa para enfrentar uma seleção de alto nível.

Portugal e Nigéria já se enfrentaram em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, os portugueses venceram por 4 a 0.

O destaque daquela partida foi Bruno Fernandes, autor de dois gols. Gonçalo Ramos e João Mário também marcaram na vitória portuguesa.

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