Portugal x Nigéria: que horas e onde assistir ao amistoso antes da Copa do Mundo 2026

Portugal enfrenta a Nigéria nesta quarta-feira, 10, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, em seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026.

A seleção portuguesa utiliza o confronto como preparação final para o Mundial, que começa nesta semana. A equipe comandada por Roberto Martínez está no Grupo C e terá pela frente Japão, Alemanha e Turquia na primeira fase da competição.

Onde assistir ao jogo?

No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, além da ESPN e do Disney+.

Que horas é o jogo de Portugal x Nigéria?

O amistoso entre Portugal e Nigéria acontece às 16h45 (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 10 de junho.

Como chegam as seleções?

Portugal faz seu último teste antes da Copa do Mundo e busca ajustes finais para a estreia no torneio. A seleção portuguesa chega como uma das candidatas a avançar às fases eliminatórias após boa campanha nas eliminatórias europeias.

A Nigéria, por outro lado, não disputará o Mundial de 2026. A equipe africana foi eliminada por Gana nas qualificatórias e aproveita a Data Fifa para enfrentar uma seleção de alto nível.

Portugal e Nigéria já se enfrentaram em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, os portugueses venceram por 4 a 0.

O destaque daquela partida foi Bruno Fernandes, autor de dois gols. Gonçalo Ramos e João Mário também marcaram na vitória portuguesa.