Portugal x Estados Unidos: onde assistir ao vivo o jogo pela Copa do Mundo Feminina

Portugal e Estados Unidos se enfrentam nesta terça-feira, 1º, às 4h, no estádio estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia. A partida é válida pela fase de grupos da Copa do Mundo Feminina.

A partida entre Portugal e Estados Unidos deve marcar a fase de grupos da Copa do Mundo Feminina, muito porque o jogo, válido pela terceira rodada do grupo E, vai definir qual das duas seleções avança para a próxima fase. Para os EUA, líderes do grupo, basta um empate para garantir a vaga nas oitavas. Portugal, por outro lado, precisa de uma vitória para conseguir a classificação para o mata-mata.

Os Estados Unidos vem de um empate e uma vitória. Contra o Vietnã, a seleção norte-americana cravou 3 a 0, direto na estreia. Contra o País de Gales, o resultado do placar foi 1 a 1.

Portugal teve uma vitória e uma derrota até agora no mundial. Venceu o Vietnã por 2 a 0, mas perdeu da seleção holandesa por 1 a 0.

Onde assistir ao vivo o jogo Portugal x Estados Unidos n a Copa do Mundo Feminina hoje?

O jogo desta terça-feira, 1º, às 4h, entre Portugal e Estados Unidos terá transmissão ao vivo no SporTV, Globoplay, Fifa+ e Cazé TV no YouTube.

Como assistir o jogo Portugal x Estados Unidos online?

A partida será transmitida pelo ao vivo no YouTube, pelo CazéTV, e no Fifa+.

