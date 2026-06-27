Portugal x Colômbia: o que o jogo vale no grupo K e quem pode ser o próximo adversário

Líder enfrenta terceiros colocados; segundo pega o segundo do Grupo L (Paul Ellis/AFP)
Colaboradora
Publicado em 27 de junho de 2026 às 17h13.
Última atualização em 27 de junho de 2026 às 17h16.
Portugal e Colômbia se enfrentam neste sábado, 27 às 20h30 (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), em um duelo direto pela liderança do Grupo K da Copa do Mundo 2026. A partida terá transmissão exclusiva pela CazéTV.
O resultado do confronto define o cruzamento das seleções no mata-mata. Uma vitória de Portugal garante a liderança da chave. Em caso de empate ou derrota, a seleção portuguesa termina na segunda colocação.
O cenário do grupo coloca a Colômbia com 100% de aproveitamento na liderança, enquanto Portugal busca assumir a primeira posição.
Se vencer o confronto direto, Portugal assume o topo do Grupo K e, em tese, terá um caminho considerado mais favorável no mata-mata da Copa do Mundo. Nesse cenário, enfrentaria o terceiro colocado de um dos grupos D, E, I, J ou L.
Caso termine em segundo lugar, a seleção portuguesa terá um cruzamento mais duro: enfrentará o segundo colocado do Grupo L, chave que conta com Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.
Simultaneamente ao duelo entre Colômbia e Portugal, o grupo também terá o confronto entre RD Congo e Uzbequistão, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA). O resultado desta partida também pode influenciar a definição final da classificação da chave.
Caso Portugal seja derrotado pela Colômbia e a RD Congo vença o Uzbequistão, as duas seleções empatam com 4 pontos na tabela
Se Portugal perder para a Colômbia e a RD Congo vencer o Uzbequistão, as duas seleções terminam empatadas com 4 pontos. O desempate vai para o saldo de gols geral.
A rodada decisiva do Grupo K encerra a fase de grupos e define os cruzamentos das seleções na próxima fase da Copa do Mundo.