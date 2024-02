Porto x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Porto e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira, 21, às 17h, no estádio do Dragão, em Lisboa, Portugal.A partida é pelas oitavas de final da Champions League e terá transmissão do Space e HBO Max.

Após vencer o Estrela Amadora pelo Português no fim de semana, o Porto espera a segunda vitória consecutiva. Na fase de grupos, o Dragão terminou na vice-liderança do Grupo H, com 12 pontos.

Do outro lado, o favorito no confronto Arsenal, chega embalado com cinco vitórias consecutivas na Premier League. Os Gunners terminaram na liderança do Grupo Bna primeira fase, somando 13 pontos.

Onde assistir ao vivo o Porto x Arsenal hoje pela Champions League?

, às 17h entre Porto e Arsenal terá transmissão do Space e HBO Max. O jogo desta quarta-feira , 21entreterá transmissão do

Como assistir online o jogo Porto x Arsenal hoje?

Você pode assistir a partida online através da plataforma de streaming HBO Max.

Provável escalação da FC Porto

Costa; Mario, Pepe, Otavio, Sanchez; Pepe, Varela, Gonzalez, Galeno; Taremi, Evanilson.

Provável escalação do Arsenal

Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli