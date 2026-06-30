Por que os jogadores da Copa estão com as meias rasgadas?

Colaboradora
Publicado em 30 de junho de 2026 às 19h30.
Última atualização em 30 de junho de 2026 às 19h32.
Se você acompanha futebol, provavelmente já reparou que muitos jogadores entram em campo com as meias cheias de cortes na parte de trás da panturrilha. O que pode parecer apenas um detalhe estético ou até um descuido, na verdade, tem uma explicação ligada ao conforto físico dos atletas.
A prática ganhou popularidade nos últimos anos e pode ser vista tanto em grandes campeonatos, como a Copa do Mundo. Diversos jogadores adotaram o costume na tentativa de aliviar a pressão causada pelas meias de compressão.
As meias utilizadas no futebol são fabricadas com material elástico e compressivo para manter as caneleiras firmes e oferecer sustentação durante o jogo. No entanto, alguns atletas relatam que essa compressão pode causar desconforto, especialmente na região da panturrilha.
Para reduzir essa sensação, muitos fazem pequenos cortes horizontais na parte de trás da meia. A ideia é diminuir a tensão do tecido, permitindo que a panturrilha se expanda com mais liberdade durante corridas, mudanças de direção e saltos.
Em alguns casos, a prática também é adotada por jogadores que possuem panturrilhas mais desenvolvidas, para quem o ajuste padrão das meias pode ser excessivamente apertado.
Em outras palavras, trata-se muito mais de uma preferência individual do que de uma técnica comprovadamente eficaz.
A prática ficou ainda mais conhecida depois que jogadores de destaque passaram a aparecer em campo com as meias cortadas. Entre eles estão atletas como Jack Grealish, Kyle Walker, Jude Bellingham e Bukayo Saka.
Com a popularização da prática, jogadores de diferentes ligas e seleções passaram a fazer o mesmo, tornando os cortes nas meias uma imagem cada vez mais comum no futebol profissional.
Sim. As FIFA e o International Football Association Board permitem que as meias sejam cortadas, desde que o equipamento continue atendendo às exigências do regulamento.
Quando o atleta utiliza uma meia interna de cor diferente para compensar os cortes, ela deve ter a mesma cor predominante da meia oficial da equipe, conforme determinam as regras do jogo.
Assim, desde que o uniforme permaneça dentro dos padrões estabelecidos, os cortes nas meias não representam qualquer irregularidade e seguem sendo uma escolha pessoal de cada jogador.