Por que o São Paulo ficou fora da Libertadores de 2026

Tricolor terminou em 8º no Brasileirão, mas dependia da Copa do Brasil para herdar uma vaga

Redação Exame

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08h46.

O São Paulo não vai disputar a Copa Libertadores de 2026. Mesmo terminando o Brasileirão na 8ª colocação, o clube dependia de uma combinação de resultados envolvendo a Copa do Brasil para garantir presença no torneio continental.

A classificação de Corinthians e Vasco para a final da Copa do Brasil impediu que uma nova vaga fosse aberta via campeonato brasileiro. Ambos ficaram fora do G7 — em 13º e 14º lugares, respectivamente — e, por isso, o campeão da Copa do Brasil ocupará uma vaga direta na Libertadores, sem gerar efeito cascata.

Por que o São Paulo ficou de fora?

O São Paulo precisava que Cruzeiro ou Fluminense, já classificados via Brasileirão, ganhassem o torneio eliminatório. Assim, o 8º colocado herdaria a vaga aberta. Com a eliminação desses times nas semifinais, o cenário mais favorável ao Tricolor foi descartado.

Agora, o time comandado por Hernán Crespo disputará a Copa Sul-Americana em 2026. Também já estão confirmados na competição Grêmio, Bragantino, Atlético-MG e Santos. O último participante brasileiro será o perdedor da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco.

