Por que o São Paulo ficou fora da Libertadores de 2026

O São Paulo não vai disputar a Copa Libertadores de 2026. Mesmo terminando o Brasileirão na 8ª colocação, o clube dependia de uma combinação de resultados envolvendo a Copa do Brasil para garantir presença no torneio continental.

A classificação de Corinthians e Vasco para a final da Copa do Brasil impediu que uma nova vaga fosse aberta via campeonato brasileiro. Ambos ficaram fora do G7 — em 13º e 14º lugares, respectivamente — e, por isso, o campeão da Copa do Brasil ocupará uma vaga direta na Libertadores, sem gerar efeito cascata.

Por que o São Paulo ficou de fora?

O São Paulo precisava que Cruzeiro ou Fluminense, já classificados via Brasileirão, ganhassem o torneio eliminatório. Assim, o 8º colocado herdaria a vaga aberta. Com a eliminação desses times nas semifinais, o cenário mais favorável ao Tricolor foi descartado.

Agora, o time comandado por Hernán Crespo disputará a Copa Sul-Americana em 2026. Também já estão confirmados na competição Grêmio, Bragantino, Atlético-MG e Santos. O último participante brasileiro será o perdedor da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco.