Por que Marta não está sendo titular na Copa do Mundo Feminina?

O Brasil entra em campo contra a Jamaica nesta quarta-feira, 2, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina. Uma dúvida que anda na cabeça dos brasileiros é se Marta será titular no confronto.

Nos três jogos da seleção na Copa do Mundo Feminina, Marta entrou apenas em alguns minutos no segundo tempo. Antes do início da Copa, a técnica Pia Sundhage não confirmou se usaria a jogadora como titular.

Por que Marta não é titular na seleção feminina?

Recentemente, Marta se recuperou de uma lesão no joelho e ficou cerca de onze meses sem jogar. A meia enfrenta esses problemas físicos e apesar de estar 100%, ainda busca ritmo de jogo. Aos 37 anos, Marta deve disputar sua última Copa do Mundo.

Marta será titular contra a Jamaica?

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, Pia despistou se irá escalar Marta no time titular.

''Amanhã você verá quem está no time titular. Essa 'velha moça' é importante para todos nós, claro, por toda experiência que ela tem. Vamos ver. O plano de jogo contra a Jamaica é muito importante, porque é agora ou nunca. Então, temos uma chance para jogar um bom futebol e tentar vencer a partida'', afirmou.

Brasil e Jamaica se enfrentam nesta quarta-feira, 2, às 07h00, no Aami Park, na Austrália. A seleção precisa vencer para se classificar as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina.

