Por que Carlo Ancelotti excluiu Neymar de primeira convocação? Técnico explica a decisão

A estreia de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira chamou a atenção pela ausência de Neymar na lista oficial para os confrontos contra Equador e Paraguai, que foi apresentada nesta segunda-feira, 26.

Questionado pela imprensa sobre o assunto, o treinador italiano explicou que a ausência do atacante entre os 25 convocados nesta segunda-feira está relacionada a questões físicas. Ele também revelou ter conversado com o jogador do Santos antes de anunciar a lista.

"Como mencionei, tentei escolher atletas que estão em boas condições. Neymar sofreu uma lesão recentemente. Todos sabem da importância dele e ele sempre será fundamental. Atualmente, vários jogadores enfrentam problemas físicos e estão fora da seleção, como Neymar, Rodrygo, Gabriel, Joelinton e Militão. O que quero destacar é que o Brasil conta com muitos talentos," afirmou Ancelotti.

"Especificamente no caso do Neymar, ele faz parte dos planos. O Brasil conta com ele. Ele retornou ao país para jogar e se preparar adequadamente para a Copa do Mundo. Conversei com ele hoje pela manhã para esclarecer isso, e ele concorda plenamente. Seguimos em frente."

Nos últimos meses, Neymar tem lidado com problemas físicos desde que se recuperou de uma grave lesão no joelho, que o afastou dos gramados por mais de um ano ainda durante sua passagem pelo Al-Hilal, na Arábia Saudita. Desde seu retorno, sofreu três lesões musculares em seis meses, dificultando a recuperação do ritmo ideal.

O craque voltou ao Santos no início deste ano e chegou a ser convocado para a seleção brasileira pelo técnico anterior, Dorival Júnior. No entanto, foi cortado das partidas contra Argentina e Colômbia devido a um novo problema físico pouco antes da Data Fifa.

Neymar figurava na pré-lista divulgada por Ancelotti para os jogos contra Equador e Paraguai, mas não apareceu na lista final com os 25 jogadores anunciada nesta segunda-feira.

O camisa 10 atuou cerca de 60 minutos nas duas últimas partidas do Santos, contra CRB e Vitória. Desde seu retorno ao clube paulista, disputou 11 jogos, sendo titular em seis deles.

Confira a lista dos jogadores convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo

Goleiros

Alisson

Bento

Hugo Souza

Defensores

Alex Sandro

Lucas Beraldo

Carlos Augusto

Danilo

Léo Ortiz

Marquinhos

Vanderson

Wesley

Meio-campistas

Andreas Pereira

Andrey Santos

Bruno Guimarães

Casemiro

Ederson

Gerson

Atacantes

Antony

Estevão

Gabriel Martinelli

Matheus Cunha

Raphinha

Richarlison

Vinicius Júnior

Quando serão os jogos?

A seleção brasileira vai encarar o Equador e o Paraguai nos dias 5 e 10 de junho, em jogos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.