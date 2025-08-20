Por que Ancelotti passou por bateria de exames? Resultados podem afetar próximos jogos da Seleção

O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, realizou uma série de exames médicos nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, faltando pouco menos de um mês para o confronto contra a Bolívia, em El Alto, pela última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.

Esses exames têm caráter preventivo e fazem parte do protocolo da CBF para jogos disputados em altitudes elevadas – El Alto, na região metropolitana de La Paz, está localizada a 4 mil metros acima do nível do mar.

Durante sua participação no programa Seleção Sportv, nesta última terça-feira, o presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que o técnico italiano, de 66 anos, estará à frente da equipe brasileira no banco de reservas durante o jogo contra os bolivianos, que ainda buscam uma vaga no próximo Mundial, enquanto o Brasil já está classificado.

A CBF ainda não divulgou a programação detalhada para essa partida. A expectativa é que a Seleção se prepare na Granja Comary, em Teresópolis, viaje para Santa Cruz de La Sierra, cidade sem altitude, e siga para El Alto somente no dia do jogo.

Antes do duelo contra a Bolívia, o Brasil enfrentará o Chile, no Maracanã, em 4 de setembro. Com 25 pontos, a Seleção já assegurou sua participação na Copa do Mundo, que será realizada no Canadá, EUA e México.

Ancelotti fará a convocação para esses dois jogos na próxima segunda-feira. É certo que o atacante Vini Jr., suspenso para o confronto contra o Chile, ficará de fora da lista: ele será preservado para o jogo contra a Bolívia. Os convocados se reunirão na Granja Comary a partir de 1º de setembro.

Quando será a convocação da Seleção Brasileira?

Na próxima segunda-feira, 25 de agosto, às 15h30, o técnico Carlo Ancelotti vai divulgar a convocação dos 23 jogadores para os dois últimos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O anúncio acontecerá na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), e será transmitido ao vivo pela CBF TV.

Com 25 pontos e já garantida na Copa do Mundo, a Seleção ocupa a terceira posição na tabela de classificação. O Brasil enfrentará o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Em seguida, a equipe viajará para El Alto, onde enfrentará a Bolívia no dia 9 de setembro, às 20h30 (horário de Brasília).