Por que Ancelotti passou por bateria de exames? Resultados podem afetar próximos jogos da Seleção

Técnico da Seleção Brasileira vai anunciar os 23 convocados para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 na segunda-feira

Carlo Ancelotti: treinador italiano assumiu a Seleção Brasileira de Futebol (Mauro Pimentel/AFP)



Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 18h38.

Última atualização em 20 de agosto de 2025 às 18h43.

O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, realizou uma série de exames médicos nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, faltando pouco menos de um mês para o confronto contra a Bolívia, em El Alto, pela última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.

Esses exames têm caráter preventivo e fazem parte do protocolo da CBF para jogos disputados em altitudes elevadas – El Alto, na região metropolitana de La Paz, está localizada a 4 mil metros acima do nível do mar.

Durante sua participação no programa Seleção Sportv, nesta última terça-feira, o presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que o técnico italiano, de 66 anos, estará à frente da equipe brasileira no banco de reservas durante o jogo contra os bolivianos, que ainda buscam uma vaga no próximo Mundial, enquanto o Brasil já está classificado.

A CBF ainda não divulgou a programação detalhada para essa partida. A expectativa é que a Seleção se prepare na Granja Comary, em Teresópolis, viaje para Santa Cruz de La Sierra, cidade sem altitude, e siga para El Alto somente no dia do jogo.

Antes do duelo contra a Bolívia, o Brasil enfrentará o Chile, no Maracanã, em 4 de setembro. Com 25 pontos, a Seleção já assegurou sua participação na Copa do Mundo, que será realizada no Canadá, EUA e México.

Ancelotti fará a convocação para esses dois jogos na próxima segunda-feira. É certo que o atacante Vini Jr., suspenso para o confronto contra o Chile, ficará de fora da lista: ele será preservado para o jogo contra a Bolívia. Os convocados se reunirão na Granja Comary a partir de 1º de setembro.

Quando será a convocação da Seleção Brasileira?

Na próxima segunda-feira, 25 de agosto, às 15h30, o técnico Carlo Ancelotti vai divulgar a convocação dos 23 jogadores para os dois últimos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O anúncio acontecerá na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), e será transmitido ao vivo pela CBF TV.

Com 25 pontos e já garantida na Copa do Mundo, a Seleção ocupa a terceira posição na tabela de classificação. O Brasil enfrentará o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Em seguida, a equipe viajará para El Alto, onde enfrentará a Bolívia no dia 9 de setembro, às 20h30 (horário de Brasília).

