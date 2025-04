Por que algumas seleções de futebol adotam cores diferentes de suas bandeiras nas camisas?

A recente divulgação de que o segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será vermelho, produzida pela marca Jordan — do ícone do basquete Michael Jordan — desperta uma dúvida comum entre os fãs do futebol: por que algumas seleções escolhem uniformes com cores diferentes das de suas bandeiras?

A nova camisa reserva da seleção brasileira será lançada em março de 2026, segundo o site Footy Headlines. Até o momento, o uniforme número 2 da seleção exibe listras em tons de azul.

Embora a cor vermelha não faça parte da bandeira brasileira, essa escolha não é aleatória. Diversas seleções optam por tonalidades que não possuem relação direta com suas bandeiras. A escolha de cores para os uniformes de seleções nacionais vai além de uma questão de design. Ela carrega um simbolismo, que pode estar ligado à história, à cultura e até à política de cada país.

Motivos históricos e culturais para a escolha das cores

Camisa do 'Socceroos' da Australia apresenta a marca de ouro da nação e tons verde escuro, e é inspirado na camisa de 1974 que marcou sua estreia na Copa do Mundo (Reprodução)

A Austrália, por exemplo, usa amarelo e verde em seu uniforme, cores que não estão presentes na bandeira do país. A explicação remonta a 1984, quando o time passou a adotar essas cores em alusão à acácia-de-ouro (golden wattle), símbolo nacional. A árvore também aparece no brasão da Austrália e é tão significativa para os australianos que há um dia comemorativo em sua homenagem, o Wattle Day, celebrado em 1º de setembro.

Por outro lado, a seleção japonesa adota o azul em seus uniformes, cor que não figura na bandeira nacional, que é vermelha e branca. A teoria mais aceita é que a cor tenha sido escolhida em 1930, porque era a cor do uniforme utilizado pela Universidade Imperial de Tóquio (atual Universidade de Tóquio), de onde saíram alguns dos jogadores do time.

Além disso, o azul poderia representar as águas do Japão, ou ainda ser uma tentativa de evitar confusão com seleções como a China e Coreia do Sul, que também usam vermelho.

A escolha do azul pelos japoneses tem uma forte ligação com o simbolismo cultural do país. Durante um período de fracasso nas classificatórias para a Copa de 1990, a equipe adotou o vermelho, mas a mudança foi revertida depois que a cor azul passou a representar uma sorte renovada, com a classificação para a Copa de 1998, na França.

Seleção japonesa adota o azul em seus uniformes (Qin Zhicheng/VCG via Getty Images)

Já a seleção alemã utiliza o branco em seu uniforme principal, uma cor ausente da sua bandeira, que é composta por faixas horizontais nas cores preto, vermelho e amarelo. A explicação remonta à história prussiana, quando a cor branca era associada ao antigo reino da Prússia. A águia prussiana e as listras pretas, símbolos desse período, influenciaram a escolha do uniforme da seleção, que manteve essa tradição mesmo após a dissolução da Prússia, em 1932.

Seleção alemã utiliza o branco em seu uniforme principal, uma cor ausente da sua bandeira, que é composta por faixas horizontais nas cores preto, vermelho e amarelo (Divulgação)

A Holanda também adota uma cor que remonta à sua história real. O tradicional uniforme laranja da seleção faz referência à família real Orange-Nassau, dinastia que governa o país. Inicialmente, o time usava camisas brancas, mas, com o tempo, passou a vestir a cor laranja como uma homenagem à monarquia holandesa.

O tradicional uniforme laranja da seleção holandesa faz referência à família real Orange-Nassau (Photo by Stefan Koops /EYE4images/NurPhoto via Getty Images)

A Itália segue um caminho semelhante, ao utilizar o azul em sua famosa "Squadra Azzurra". A cor faz referência à família real dos Savóias, que unificaram o país no século 19. Inicialmente, os jogadores usaram uniforme branco por questões econômicas, mas, em 1911, o azul se tornou a cor oficial, representando a realeza. Esse vínculo com a cor azul perdurou até a Segunda Guerra Mundial, quando um uniforme preto foi adotado durante o regime fascista de Benito Mussolini. Após a guerra, o azul voltou a ser utilizado.

"Squadra Azzurra" da Itália faz referência à família real dos Savóias (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) (Marco Luzzani/Getty Images)

O Brasil já usava uniforme vermelho há mais de 100 anos

Nome do país vem de " Pau-Brasil " — árvore famosa por sua tinta vermelha - ReprodUção/ FootyHead lines

A adoção de um uniforme vermelho pela seleção brasileira para a Copa de 2026, à primeira vista, pode parecer uma mudança radical quando observamos a história do país em Copas, por exemplo. Os uniformes utilizados pelo Brasil até hoje no Mundial foram o branco, azul e amarelo.

A cor vermelha, no entanto, está profundamente ligada à identidade nacional do Brasil, com um simbolismo que remonta à origem do nome do país.

O termo "Brasil" vem de "Pau-Brasil", uma árvore nativa cujo tronco produzia uma rica tinta vermelha. Essa planta foi extremamente valorizada pelos colonizadores portugueses, sendo uma das primeiras exportações do país durante o período colonial. Assim, o nome do país pode ser traduzido literalmente como "vermelho" em um contexto histórico.

Embora a nova camisa vermelha para 2026 ainda não tenha sido revelada, ou sequer confirmada, espera-se que ela apresente o logotipo da Jordan, uma mudança na cor, mas também pela troca de fornecedor, com a marca do ícone do basquete, pertencente à Nike, substituindo a tradicional parceria com a gigante do esporte.