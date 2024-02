Popó x Bambam: onde assistir a luta ao vivo e horário do Fight Music Show

Neste sábado, 24, acontece o Fight Music Show (FMS), evento de boxe que reúne esporte, música e entretenimento. A luta principal coloca frente a frente o tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, e Kleber Bambam, vencedor do primeiro BBB, maior reality show do país. O evento será a partir das 20h30 (de Brasília), com transmissão do Canal Combate e da TV Globo.

Após vencer o comediante Whindersson Nunes na primeira edição do FMS, que foi um sucesso, rendendo R$ 25 milhões, Popó começou a receber desafios do fisiculturista e agora a luta finalmente sairá do papel, apesar da diferença de tamanhos entre os oponentes.

Além de Popó e Bambam, o card deste sábado conta com outras figuras conhecidas do público brasileiro, como Nego do Borel, MC Gui, Thomaz Costa, Emilene Juarez e Fernanda Lacerda. Além das lutas de boxe, o evento também promoverá três combates de MMA.

Onde assistir ao vivo a luta entre Popó e Bambam?

O evento será a partir das 20h30 (de Brasília), com transmissão do Canal Combate. A Rede Globo anuncia a exibição da luta principal na TV aberta após o Supercine, às 2h45 da madrugada de domingo

Que horas é a luta entre Popó x Bambam?

O evento será a partir das 20h30 (de Brasília), com transmissão do Canal Combate. A Rede Globo anuncia a exibição da luta principal na TV aberta após o Supercine, às 2h45 da madrugada de domingo.

Confira o card completo:

• Acelino Popó Freitas x Kleber Bambam;

• Nego do Borel x MC Gui;

• Emilene Juarez x Fernanda Lacerda;

• Thomaz Costa x Luiz Otávio Mesquita;

• Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo;

• Fábio Maldonado x Leo Leleco.

Card de MMA

• Lucas Bomba x Martin Farley;

• Wellington Souza x Hugo Paiva;

• Pedro Oliveira x Max Alves.