Popó x Bambam: entenda as regras do combate deste sábado

O campeão de boxe Acelino Popó Freitas vai enfrentar o ex-participante do BBB Kleber Bambam em uma luta televisionada neste sábado, às 21h45. Esse é o último combate do evento que mistura luta e entretenimento, o Fight Music Show, sediado em São Paulo.

Embora o embate não faça parte de uma disputa oficial, ainda pode haver nocaute, claro, um vencedor ao fim da luta. No entanto, os resultados não serão contabilizados no cartel oficial, ou seja, nos registros que documentam o desempenho dos lutadores.

As luvas utilizadas pelos dois participantes pesam doze onças, e não há limite para o número de knockdowns — quando o oponente é derrubado no chão — por round. O confronto está programado para seis rounds de 2 minutos cada.

Desentendimento

O confronto foi anunciado oficialmente em setembro do ano passado. Porém, o desentendimento e a troca de provocações e ofensas entre ambos vem desde antes. E por causa de um convite feito por Bambam a Popó que não foi respondido.

De acordo com o CEO do Fight Music Show, Mamá Brito, em 2022 o ex-BBB convidou o boxeador para um podcast, mas ficou sem resposta. E por isso resolveu romper relações. A declaração foi dada em entrevista ao canal “Vê se pod”, no YouTube, em junho do ano passado.

